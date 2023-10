Dilettanti, Coppa Italia: eliminate le ultime parmensi rimaste in gara

Altra serata da dimenticare in Coppa Italia per le squadre parmensi, entrambe eliminate dalle rispettive competizioni. Il Salsomaggiore ha perso in casa contro il Montecchio in gara secca agli ottavi di finale. Vantaggio degli ospiti già al 5’ con Torri, poi raddoppio al 40’ di Lusetti. A nulla è servito il gol del Salso firmato da Fanti al 70’.

Niente da fare nemmeno per Il Cervo, unica squadra rimasta in corsa per la Coppa Italia “Maurizio Minetti” di Promozione tra tutte le parmensi. I neroverdi tra le mura amiche hanno subito due reti dal Castellana Fontana passato in vantaggio al 35’ con Alberici e poi andato in rete ancora al 90’ con Parenti ai sedicesimi di finale.