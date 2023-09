Coppa Italia, Promozione: tutti gli incroci delle parmensi in gara 2

Torna la Coppa Italia di Promozione con la fase dei minigironi. Domani in campo le parmensi per gara due, con alcuni scontri già decisivi per il prosieguo della competizione. A classificarsi ai sedicesimi di finale saranno le 18 prime e le 14 migliori seconde. Importante quindi non lasciare indietro niente nelle tre gare del girone per cercare di passare il turno.

GIRONE 2 - In campo il Noceto che alle 20.30 ospiterà la Pontenurese dopo la sconfitta in campionato. L’altra gara sarà Carpaneto Chero-Alsenese. I gialloblù sono attualmente a zero punti insieme al Carpaneto, quindi un’altra sconfitta potrebbe già determinare l’uscita anticipata dalla competizione.

GIRONE 3 - Tutto parmense il girone 3 che alle 20.30 vedrà due derby che possono dire molto sulle ambizioni delle quattro squadre. Il Fornovo Medesano ospiterà il Felino, mentre la neopromossa Real Sala Baganza attende Il Cervo. Nella prima gara si era registrato un pareggio tra Il Cervo e il Medesano, mentre il Felino aveva vinto per 4-1 contro il Sala Baganza.

GIRONE 4 - C’è il Carignano a difendere la provincia di Parma in mezzo alle reggiane. Domani sera i giallorossi saranno di scena sul campo del Bibbiano San Polo, mentre l’altra sfida sarà tra Progetto Montagna e Vezzano. Attualmente la classifica vede il Bibbiano primo a tre punti, seguono Carignano e Progetto Montagna a uno, mentre il Vezzano è a zero.