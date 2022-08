Coppa Italia Serie D, il Salso parte il 21 agosto in casa della Bagnolese

Prenderà ufficialmente il via domenica 21 agosto la stagione del Salsomaggiore che inizierà con il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D insieme a tutte le neopromosse e alle retrocesse dalla Serie C. Ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato gli accoppiamenti del turno preliminare e del primo turno (che si giocherà la domenica successiva) e il Salso scenderà in campo alle ore 16 in casa della Bagnolese.