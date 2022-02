Correggese - Borgo San Donnino 1 - 1 | Un punto nella prima di Nicolini in panchina

Succede tutto in due minuti tra Correggese e Borgo San Donnino. Il nuovo tecnico Nicolini, all’esordio in panchina, trova un buon punto contro i reggiani recuperando lo svantaggio. Al 2’ i padroni di casa segnano con Ba, ma il gol viene annullato per fuorigioco; l’avvio della Correggese è convincente e mette in difficoltà i parmensi che poi reagiscono bene dopo i primi minuti e al 13’ Zambruno si trova da solo davanti a Lugli, ma non riesce a segnare.

Nella ripresa parte meglio il Borgo che spinge per cercare il vantaggio senza lasciare spazio agli avversari, ma al 75’, nel momento migliore per gli uomini di Nicolini, l’arbitro vede un fallo di mano di Som e decreta un calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto va Damiano che non sbaglia e le cose sembrano mettersi ancora peggio quando, dopo la rete, Som protesta all’indirizzo dell’arbitro e viene espulso lasciando i suoi in inferiorità numerica e in svantaggio. I biancazzurri non si scoraggiano però e subito dopo, al 76’, trovano il pareggio quando Finocchio sulla sinistra serve Lancellotti che, da posizione defilata, trova una gran rete e regala un punto ai suoi.