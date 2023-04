Corticella - Salsomaggiore 5 - 0 | Ancora una domenica nera per i gialloblù

Squadra in casa

Squadra in casa Corticella

Non cambia ormai niente, dal momento che il Salsomaggiore è retrocesso già da diverse giornate, ma oggi i gialloblù hanno toccato ancora di più il fondo con un 5-0 subito in casa del Corticella. Il primo tempo in verità è quasi equilibrato, con i padroni di casa che spingono e il Salso che resiste senza grandissimi patemi. Al 44’ però un erroraccio di Mora consegna la rete del vantaggio a Menani.

Il gol subito ad un minuti dall’intervallo pesa sui parmensi che nella ripresa crollano completamente e al 52’ arriva il raddoppio firmato da Trombetta in tap in su un tentativo di test di Amayah. Passano solo tre minuti e arriva il tris, ancora con Trombetta che si trova in buona posizione quando riceve un assist solo da spingere dentro.

Il Corticella poi semplicemente amministra e all’84’ trova il poker con Larhrib che dal limite colpisce il palo interno poi il pallone entra in rete. Infine all’89’ è ancora Larhrib a mettere a segno la rete del pokerissimo e della disfatta totale del Salsomaggiore.