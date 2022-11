Crema - Salsomaggiore 3 - 1 | Sesta sconfitta consecutiva per i termali

Squadra in casa

Squadra in casa Crema

Sesta sconfitta consecutiva per il Salsomaggiore che non si muove dall’ultima posizione con soli cinque punti arrivati con altrettanti pareggi e neanche una vittoria fino ad ora in campionato. Oggi a Crema i gialloblù hanno subito una tripletta del capitano di casa Recino che ha invece dato continuità ai lombardi dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Riccione.

Il vantaggio per i padroni di casa è arrivato al 18’ quando Erman ha trovato l’assist perfetto per Recino che con grande precisione ha trasformato in gol. Il primo tempo è stato poi piuttosto bloccato, mentre nella ripresa il Salsomaggiore ha provato a reagire attendendo anche il pareggio al 60’ con Morigoni che di potenza ha segnato una rete sugli sviluppi dei un corner.

Solo tre minuti più tardi però il Crema si è riportato avanti ancora con Recino che ha trovato un gran tiro dai venticinque metri. Il 3-1 finale è arrivato poi al 71’ quando Tosi ha inventato un traversone su cui ancora il capitano di casa ha messo la testa mandando in rete.