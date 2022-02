Cremonese-Parma 3-1 LE PAGELLE | Vazquez predica nel deserto, Simy e Tutino sciupano

Dal nostro inviato

CREMONA - Ecco le pagelle di Cremonese-Parma 3-1.

Colombi 6 - Trafitto tre volte, non ha colpe. Non è chiamato a compiere chissà quali grandi interventi.

Osorio 5 - Troppo basso su Baez in occasione del primo gol della Cremonese, si fa attrarre dalla palla. Non è pulito neanche in fase di impostazione. E soffre che è una bellezza, scivola sul gol di Gondo che lo irride quasi. Meglio quando si sgancia davanti.

Danilo 5 - Il gol dello svantaggio nasce da un suo errore in fase di impostazione. Lancio fuori misura per Vazquez. Da li partono gli avversari. Sfiora il gol del 3-2, ma soffre quando giocano palla a terra e in velocità.

Cobbaut 5,5 - Qualche ruggine quando deve impostare, prova con la forza a placare gli avversari in un secondo tempo complicato per tutti.

Coulibaly 5 - Svagato, in un paio di volte perde il contatto con la palla e finisce per azionare gli avversari. Spende un giallo, Iachini lo cambia.

46’ Man 5 - Prova a dare vivacità, ci riesce a intermittenza ma la sensazione è che debba fare troppi metri prima di essere pericoloso.

Bernabé 5,5 - Regia lenta, il pallone lo tratta benissimo e sa anche proteggerlo, ma non trova tanto supporto nei compagni che fanno poco movimento senza palla. La personalità non gli manca. Ci mette grinta e polmoni.

75’ Brunetta 5 - Entra per dare supporto e verticalità, si imbottiglia nel traffico.

Sohm 5,5 - In quanto a urto regge, potrebbe aiutare meglio Bernabé, ha qualche occasione per fare quello che gli riesce meglio: box to box, ma sbaglia la scelta alla fine.

Delprato 5,5 - Partita difficile per lui. Prima a sinistra, poi a destra, lo prendono di infilata nel secondo e nel terzo gol.

58’ Correia 5 - Tanta buona volontà, ma poche cose buone. Tanto che Iachini si sbraccia per fargli capire che non è così che si fa.

Vazquez 6 - Palla al piede non gliela levi mai. Chiedere a Fagioli che spende il giallo al minuto 15. Cerca di creare, la squadra non sempre lo segue ma ci mette tutto anche lui. Da capitano, assieme a Benek è l’ultimo a mollare.

Benedyczak 6 - Si sbatte parecchio, cerca sempre il dialogo con i compagni e più passa il tempo e più cresce. Non ha quasi mai l’occasione pulita per calciare, trova Okoli che gli sbarra la strada più volte. Quando entra Simy si sacrifica per lui.

Tutino 5 - Corre tanto, lavora per cucire ma ha la palla giusta del pari che sciupa.

55’ Simy 5 - Segna un gol facile facile, poi se ne divora un altro che grida ancora vendetta. Avrebbe potuto riaprire la partita.

Iachini 5,5 - Quando prova a riprenderla, nel momento migliore, la squadra prende due gol in rapida successione. Si affida a Tutino e Benedyczak, con Vazquez quasi sulla stessa linea, prova a sorprendere attaccando alle spalle, ma non sempre ci riesce. Punteggio severo, forse, ma ha provato a ovviare alle tante assenze tra infortuni e squalifiche, ha messo più riferimenti offensivi nella speranza di creare qualcosa, ma un po' le polveri bagnate dei suoi, un po' la scarsa convinzione dei suoi, ha rimediato una sonora sconfitta.