Vigilia contro la Cremonese, Iachini: "Pandev e Buffon? Aspettiamo l'esito degli esami"

La vittoria contro il Pordenone ha lasciato qualche strascico. I tre punti preziosi sono in cascina, il pensiero di Iachini è quello di dimenticare in fretta la gara e rimanere concentrati sulla prossima. "Lo impone la Serie B - spiega il tecnico del Parma in conferenza stampa -, non bisogna mai rilassarsi e bisogna sempre rimanere sul pezzo. Volevo sottolineare ed evidenziare la crescita del gruppo, l’unione della squadra tra i più esperti e i giovani: si sta compattando il gruppo e vorrei che diventassimo una cosa sola, tutti. Solo così possiamo pensare di costruire qualcosa di importante e scalare la classifica. E’ stato importante l’abbraccio di sabato dopo i gol. Dai ragazzi in campo a quelli in tribuna, dai magazzinieri ai membri dello staff. Tutti si sono sentiti partecipi ed è così che bisogna continuare". La ricetta di Beppe Iachini è semplice: bisogna remare tutti da un'unica parte. Evidentemente questo fino a qui non è avvenuto, forse è così che si spiegano i risultati deludenti di un Parma che adesso è atteso da una prova complicata ma che può dire molto sul futuro.

"Bisogna essere più forti di tutto e tutti - dice il mister in conferenza, parlando degli acciacchi -". Il Parma ha voglia di impresa, a Cremona c'è bisogno di un messaggio importante da dare al campionato. Contro una squadra che ha vinto sei partite nelle ultime sette gare: "E non è lì per caso - spiega Iachini in conferenza stampa -. Per le conoscenze che hanno i nostri avversari devo dire che sono molto avanti. Buona organizzazione, giocatori con caratteristiche giuste al posto giusto. E’ una squadra completa, attraverso un buon mercato hanno costruito una buonissima squadra. Avremmo voluto avere più tempo per preparare una gara con questa difficoltà, ma con i ragazzi stiamo lavorando e cercando di andare a fare la nostra partita, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Probabilmente avremmo meritato qualche punto in più, perché i ragazzi stanno facendo buone prestazioni, ma il calcio è questo. Bisogna sempre lavorare. In mattinata i vari Buffon, Vazquez e Pandev sosterranno le visite mediche, abbiamo un allenamento di pomeriggio e cerchiamo di fare un po’ il punto della situazione. Qualche problemino c’è".

Per evitare che la vittoria contro il Pordenone restituisca al campionato un Parma simile al post Alessandria, Iachini ha bisogno di tenere tutti sulla corda. "Dopo quella partita pensavamo di aver toccato il picco dell’entusiasmo, ma poi la pausa lunga ha un po’ annacquato il tutto. La partita contro il Pordenone ha detto che abbiamo pagato un eccesso di fair play, abbiamo preso gol al primo tiro in porta, abbiamo cominciato a sbagliare qualche passaggio in più e ci siamo impauriti. Questo non deve accadere. Dobbiamo rimanere dentro la partita sempre. Abbiamo fatto una gara intensa, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico. Bisogna essere più forti di tutto e tutti". Oltre ai tre punti, la partita di sabato porta in dote tante buone notizie. Una di queste si chiama Bernabé: "E’ un giovane sul quale stiamo lavorando - dice Iachini in conferenza -. Così come Bonny, che in allenamento trova la porta più di tutti. Abbiamo un gruppo di ragazzi importante, nel progetto della società c’è anche la valorizzazione di questi giocatori, dei quali sentirete parlare. Bernabé ha fatto la sua partita, è un ragazzo che ci deve e ci può dare una grande mano. Può giocare davanti alla difesa, ha quelle caratteristiche. Ogni società ha il suo percorso, noi stiamo lavorando per quello che è il nostro programma. Noi come staff tecnico stiamo studiando l’inglese per facilitare l’ambientamento dei ragazzi, loro stanno studiando l’italiano per capire meglio. Stiamo lavorando molto, ci auguriamo che i nostri ragazzi crescano in fretta".