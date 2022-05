Il Parma saluta il campionato con una vittoria: ma da domani è già nel futuro

Basta un golletto di Vazquez, il 14esimo, al Parma per avere ragione su un Crotone che, come i crociati, non aveva niente già da chiedere alla sua stagione. Decisivo l’errore di Festa che spalanca la strada al Parma. Da oggi la società potrà pensare al futuro, partendo dagli errori da non commettere.

Iachini si affida ancora a Inglese, senza Bernabé consegna le chiavi della mediana a Sohm che fa coppia con Juric. A sinistra altra possibilità per Oosterwolde. Si rivede Osorio, desaparecido tra infortuni e scelte tecniche. Il venezuelano non giocava titolare dalla partita con la Cremonese. L’atmosfera soporifera di fine stagione mette tranquilli quelli del Parma che hanno l’obbligo di chiudere bene una stagione abbastanza deludente. Probabilmente si ripartirà con un nuovo allenatore, Iachini è lontano dai pensieri di Krause che ha dato mandato al direttore tecnico Ribalta di trovare un sostituto.

Il Crotone di Modesto, in maniera incomprensibile da queste parti, è precipitato negli inferi della Serie C, ripartirà da lontano la rincorsa dei calabresi verso la gloria. Ma c’è tempo per pensarci. In uno stadio mezzo deserto, illuminato dal sole che tramonta alle spalle, Cangiano e compagni assaltano il fortino neanche tanto attrezzato di Iachini. In un paio di occasioni, l’esterno imperversa sulla sinistra dalle parti di Coulibaly e minaccia Turk, decisivo in un paio di occasioni. Decisivo, ma in altro modo, è Marco Festa, omologo dello sloveno. Il suo rinvio alla mezz’ora va a sbattere dritto sul pressing senza neanche troppa voglia di Franco Vazquez, che fa 14 in campionato e stappa una partita giocata a ritmi bassissimi. La partita comprensibilmente non si accende, serve più che altro a Cangiano per mettersi in mostra e al Parma per testare i riflessi dei suoi. I tifosi del Crotone entrano a inizio del secondo tempo, ma nel primo non si sono persi niente. In una stagione che anche per loro è da dimenticare in fretta, fanno in tempo ad assistere a qualche bella iniziativa che esalta la difesa del Parma. Iachini cambia gli esterni, Rispoli e Zagaritis per Oosterwolde e Coulibaly, ma è Vazquez a impegnare Festa. El mudo a marce ridotte è a suo agio. Ma non trova il 15esimo centro della sua stagione straordinaria.