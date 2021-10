Da casa Krause giunge un messaggio: fiducia a Maresca

Dall’Iowa giunge sostegno per Enzo Maresca. Il pareggio maturato al tramonto della partita contro la Spal ha evocato sensazioni di impotenza nei confronti di un Parma che - come hanno spesso sottolineato Krause e i suoi fedeli scudieri - ha l’obbligo di stare il meno possibile in Serie B. Ma i 9 punti dopo 7 partite, che tradotto in termini di distanza dalla vetta fanno 10 punti, hanno lasciato l’amaro in bocca e una sensazione di frustrazione che pervade gli animi nell’ambiente scottato dalla retrocessione.

Dire che nessuno è contento è scontato e quanto mai banale, in questo momento, ma al chiuso di Collecchio si fanno valutazioni sul lungo. Il contratto triennale che lega Maresca al Parma è segno di una programmazione studiata che servirà a raggiungere la meta attraverso un percorso di crescita. Per questo - seppure nell’immediato i risultati sono deludenti - , l’intenzione di Krause è quella di voler proseguire con il timoniere scelto a inizio stagione.



Da casa Kyle giungono segnali distensivi, oltre che tutto l’appoggio possibile e incondizionato, nei confronti dell’allenatore. Il presidente riconosce segnali di miglioramento, soprattutto nei giovani che Krause stesso tende a esaltare, in generale. Questa volta nessun tweet celebrativo, nessun messaggio postato con annesse bandierine, né emoticon.

Rassicurazioni in privato che testimoniano appoggio al tecnico e fiducia in un progetto messo in piedi mesi fa. In effetti, in sede di presentazione, Maresca aveva fatto capire che vincere subito, nell’immediato, sarebbe stato parecchio complicato. Ma a più riprese il messaggio della società è stato un tantino diverso rispetto a quello dell’allenatore, ‘smentito’ dai proclami e dalla grandeur di chi ha fissato l’obiettivo della Serie A. Da mettere in tasca già a maggio.

E’ presto, forse, per i sogni di gloria? O c’è tempo per risalire la china? L’impressione è che si sia entrati in una specie di misunderstanding, per dirla all’americana, dal quale sia difficile uscire, in questo momento. La sosta servirà a immettere benzina nel motore del Parma, anche se il Monza non sarà l’avversario migliore con il quale confrontarsi. Soprattutto in questo periodo, dove mancano ancora certezze e convinzioni.