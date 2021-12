Delprato ci crede ancora: "Abbiamo tempo per raggiungere il nostro obiettivo"

La neve ha scaldato maggiormente Enrico Delprato. Fino ad ora ha giocato in quasi tutte le zone di campo, tranne che da punta centrale. Ed è una delle pochissime note positive che ha regalato al Parma il calciomercato estivo. Tocca a lui suonare la carica, in mezzo alla settimana, a pochi giorni da una partita delicata. Domenica arriva il Perugia, "squadra che ti aggredisce forte, non ti fa giocare bene quando è in fase di non possesso. Ogni gara è impegnativa in questo campionato. Abbiamo la possibilità di giocare in casa - dice Delprato - i tifosi ci daranno una mano per fare bene". E' l'obiettivo del Parma, da qui alla sosta, è proprio quello di fare bene, collezionando più punti possibili per poi tirare le somme al giro di boa. "Sappiamo che adesso ci sono partite importanti - spiega il terzino - le cose prima non sono andate bene, ma noi come squadra abbiamo accantonato il passato. L'allenatore ha pagato per tutti, ma tutta la squadra deve farsi un esame di coscienza. Nel calcio però è una situazione che può succedere, dobbiamo essere bravi a ripartire come stiamo facendo ora. Ogni allenatore poi ha un'idea diversa, ma chi scende in campo è la squadra. Dobbiamo essere noi a fare le cose giuste, quello che ci chiede il mister e quello che ci chiede la partita.

Sappiamo bene che il Parma è un club storico, ha vinto tanti trofei, ha tante vittorie alle spalle. Ma ci sono anche dei momenti un po' meno brillanti, come succede ai grandi club. Dobbiamo essere bravi a voltare pagina e dare un segnale partendo proprio dalla partita con il Perugia. Sappiamo che ancora c'è tempo per raggiungere il nostro obiettivo. La B ha un gioco più fisico, ogni calciatore deve metterci del suo. Noi siamo una squadra di qualità e sono convinto che ora lo dimostreremo senza nessun problema. Secondo me nelle ultime partite si è vista la crescita del gruppo: abbiamo corso di più, stiamo dventando una squadra più tignosa".