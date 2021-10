Delprato in dubbio, rientra Vazquez: ballottaggio Tutino-Inglese

A Reggio Calabria aspettano la partita come un bambino aspetta la mattina di Natale. Da quelle parti c’è la voglia di vincere le sfide che contano, per mandare un messaggio chiaro al campionato: la Reggina è una pretendente in più nella corsa alla gloria. Il Parma troverà un Granillo pieno di entusiasmo, arma in più a disposizione degli amaranto da giocarsi sul tavolo della partita. Una partita che il Parma non può perdere, né permettersi di giocare nel modo in cui ha giocato fino a qui. Per lo meno deve dare una risposta a livello di prestazione, per affrontare con maggiore serenità questo periodo di difficoltà. L’ultima vittoria risale al 12 di settembre, non si vince da troppo tempo in casa crociata. Da quel giorno, in cinque partite due sconfitte e tre pareggi, hanno acuito le difficoltà di un gruppo che deve ancora diventare squadra.

Maresca gode di fiducia incondizionata, o quasi. Ha dalla sua diverse giustificazioni, ma sa che è chiamato a plasmare una mentalità diversa rispetto a quella che i suoi ragazzi hanno mostrato sul campo. Avanti per la propria strada, con l’idea di un calcio che poggia su determinati principi tradotti in un 4-3-3 che ritrova Franco Vazquez sulla linea mediana. Toccherà a El Mudo cantare e portare la croce, assieme Schiattarella, insostituibile e Juric. Qualche dubbio in difesa, dove Delprato - affaticato - è in dubbio. L’ex Reggina potrebbe non essere della partita, al suo posto uno tra Sohm e Coulibaly, spostato a destra per l’occasione. Potrebbe giocare da quella parte anche Osorio, come soluzione d’emergenza.

In quel caso Danilo, al rientro dopo la positività al Coronavirus, sarebbe pronto a scendere in campo dal primo minuto al fianco di Cobbaut. Davanti Tutino sembra essere in vantaggio ancora su Inglese, ma c’è ancora un giorno a disposizione per decidere prima della partenza per Reggio Calabria, uno degli snodi fondamentali di un inizio di campionato con il freno a mano tirato.