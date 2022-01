Dopo Buffon, nessun altro positivo: a Collecchio sedute individuale di lavoro

Dopo la positività al Covid riscontrata da Gigi Buffon, il Parma ha comunicato che, nel corso delle procedure di screening adottate dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra prima della ripresa dell’attività agonistica ed effettuate nel pomeriggio di oggi a Collecchio, non sono emerse ulteriori positività al Covid-19. Intanto il club ha assunto misure di massima prevenzione, secondo la normativa prevista, in particolare nell’area spogliatoi ed utilizzando altre aree del Centro Sportivo di Collecchio, al fine di evitare assembramenti. Alla ripresa degli allenamenti, intanto, il gruppo a disposizione di Iachini ha ripreso la preparazione con una seduta pomeridiana. La squadra, dopo un’attività di riscaldamento senza il pallone, ha svolto allenamenti individuali. I Crociati torneranno in campo