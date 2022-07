Borgo San Donnino: Som rimane anche in Eccellenza

Rimarrà anche per la prossima stagione in biancazzurro Thomas Som. Il giocatore di grande esperienza ha deciso di rimanere anche in Eccellenza per aiutare la squadra nel tentativo di risalire in Serie D. Som, giocatore dalle mille risorse e adatto a ricoprire vari ruoli in campo, ha giocato in passato anche in società di blasone come il Benevento e la Pro Patria; nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze con i borghigiani.