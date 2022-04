Eccellenza, Girone A: Colorno vince ma è ancora secondo

Sempre più avvincente il duello in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza dove Cittadella e Colorno non perdono un colpo e continuano a marciare separati solo da un punto in favore dei modenesi che ieri hanno trovato una vittoria in casa contro il Nibbiano&Valtidone. I gialloverdi di Parma invece si sono imposti contro un ottimo Felino, sconfitto di misura e avvicinato dai diretti concorrenti della SanMichelese che, dopo il cambio in panchina, hanno ritrovato la vittoria nel derby contro il Real Formigine.

Ormai scritto in destino del Bibbiano San Polo che, perdendo contro l’Agazzanese, è rimasto a nove punti dai biancoverdi modenesi penultimi, con solo tre giornate ancora da giocare. Ha provato invece a ricucire lo strappo tra play out e salvezza il Campagnola che, vincendo per 2-1 in casa del Rolo, si è portato a soli cinque punti dalla Modenese, sconfitta in casa della Piccardo, e ha ricominciato a credere nella salvezza diretta. Si è portata in salvo invece l’Arcetana che ha battuto per 2-0 un Salsomaggiore già sazio.