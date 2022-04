Eccellenza, Colorno: sorteggiato il calendario dei play off

E’ stato sorteggiato il calendario delle seconde classificate dei tre gironi di Eccellenza. Il Colorno, arrivato alle spalle del Cittadella Vis Modena nel Girone A, partirà subito domenica 1 maggio ospitando il Castenaso. Nella giornata successiva, il 4 maggio, i parmensi riposeranno e ritorneranno in campo l’8 maggio per affrontare la trasferta contro la Victor San Marino. L’11 maggio sarà ancora in trasferta la squadra gialloverde e si giocherà in casa del Castenaso, poi il 15 ci sarà ancora riposo per chiudere poi il 22 maggio in casa contro la Victor San Marino. Chi vincerà il triangolare, accederà alle fasi nazionali andando a sfidare la vincente dell’Eccellenza umbra.

Calendario:

1 Maggio Colorno-Castenaso

8 Maggio Victor San Marino-Colorno

11 Maggio Castenaso-Colorno

22 Maggio Colorno-Victor San Marino