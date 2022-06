Eccellenza, CRER: saranno solo due i gironi per la stagione 2022/2023

Sono stati ufficializzati dal CRER i format per la prossima stagione dei campionati dilettantistici. Per quanto riguarda l’Eccellenza, è stata confermata l’indiscrezione secondo cui il campionato sarebbe tornato ad essere a due gironi. Passate le problematiche legate al Covid, il CRER ha optato per dividere le 41 squadre che attualmente hanno diritto all’iscrizione in due gruppi, invece che tre come era lo scorso anno.

Le parmensi saranno ancora nello stesso girone e saranno Colorno, Borgo San Donnino, Fidentina e Piccardo Traversetolo. Per l’ufficialità è necessario attendere il termine per le iscrizioni a cui seguiranno le eventuali domande di ripescaggio che sembrano però attualmente poco probabili. Tra le parmansi a sperare nei ripescaggi compaiono il Tonnotto San Secondo e il Carignano, con il primo in vantaggio sul secondo avendo vinto lo scontro nei play off di Promozione.