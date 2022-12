Eccellenza, Girone A: continuano appaiate San Donnino e Virtus

Il Borgo San Donnino ha vinto nell’anticipo in casa del Castellana Fontana nel ventesimo turno di Eccellenza, l’ultimo del 2022, mantenendo la vetta. E’ arrivata però domenica immediata la risposta della Virtus Castelfranco che in casa ha vinto di misura contro l’Arcetana rimanendo a pari punti con i parmensi.

Entrambe hanno preso punti sulle inseguitrici, l’Agazzanese e la Cittadella, che hanno soli pareggiato rispettivamente contro il Real Formigine e il Nibbiano&Valtidone. Hanno chiuso bene l’anno Colorno e Piccardo che però hanno un forte distacco dalle prime e ieri hanno vinto contro La Pieve Nonantola e Boretto.

Vittoria importanti invece in ottica salvezza per Modenese e Vignolese, la prima in casa contro il Rolo e la seconda nello scontro diretto in casa della Fidentina che è rimasta in zona play out. Colpo di reni del Campagnola che ha vinto il match salvezza in casa dell’Anzolavino e ha raggiunto il Castellana a tredici punti chiudendo quindi ultimo, ma in compagnia. Infine il Sasso Marconi ha scavalcato il Castelvetro vincendo lo scontro diretto di metà classifica.