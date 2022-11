Eccellenza, Girone A: tornano tutte in gioco per la vetta

Ancora una sconfitta per la Virtus Castelfranco che è stata battuta dalla diretta concorrente Borgo San Donnino dopo una partita molto combattuta terminata per 2-3. Ne ha approfittato l’Agazzanese che ha battuto in casa il Castelvetro e si è portata a soli due punti dalla vetta, mentre i biancazzurri parmensi ora sono a tre punti dai biancogialli insieme al Cittadella Vis Modena che ha trovato solo un pareggio in casa di una Fidentina combattiva che non riesce a lasciarsi alle spalle la zona play out.

Alle spalle delle prime rimangono Real Formigine e La Pieve Nonantola che sono ora appaiate a 27 punti dopo lo scontro diretto vinto dai verdeblù. Vincono e provano a inseguire il Colorno e la Piccardo che rimangono però molto lontane dalle posizioni che contano: i gialloverdi si sono imposti nell’anticipo del sabato con un netto 7-1 contro il fanalino di coda Boretto, mentre i gialloneri hanno battuto il Campagnola a domicilio di misura.

Battuta d’arresto per la Modenese nello scontro diretto in casa del Nibbiano&Valtidone: i modenesi sono rimasti bloccati così dentro ai play out, mentre i piacentini ne sono usciti dopo un periodo nero. Vittoria importante anche per l’Anzolavino in chiave salvezza contro il Rolo che rimane invece a metà classifica, avvicinato dal Sasso Marconi che ha battuto in casa per 4-1 un Castellana Fontana che non riesce a portarsi fuori dalla zona rossa. Infine hanno portato a casa un punto a testa Vignolese e Arcetana che continuano a lottare per la salvezza.