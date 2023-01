Eccellenza, Girone A: bene Borgo San Donnino e Colorno

La parte alta della classifica del Girone A di Eccellenza rimane invariata. Tutte le prime tre infatti hanno vinto, mentre l’Agazzanese quarta non ha giocato per maltempo e il match contro la Piccardo è stato rinviato all’1 febbraio. Il Borgo San Donnino ha mantenuto la prima posizione solitaria battendo di misura il Boretto, stessa sorte per la Virtus Castelfranco che ha strappato un 1-0 sul campo del fanalino di coda Campagnola.

Vittoria netta invece per il Cittadella che in casa ha battuto per 6-0 la Modenese ed è rimasto agganciato alle prime due. Alle spalle delle prime hanno vinto invece Real Formigine e Colorno, rispettivamente contro Fidentina e Arcetana, mentre ha avuto un altra sconfitta La Pieve Nonantola contro la diretta rivale Sasso Marconi, ora a pari punti in classifica.

Per quanto riguarda le parti basse della classifica, è rimasta invariata la posizione del Castelvetro che ha pareggiato contro il Nibbiano&Valtidone in un match stranissimo e completamente deciso dall’arbitro. Pareggio anche nello scontro diretto tra Vignolese e Anzolavino, con i modenesi che rimangono appena fuori dai play out, mentre i bolognesi sono ancora in retrocessione diretta.

Due sconfitte pesanti ancora per Modenese e Fidentina che non riescono ad abbandonare la zona rossa per tentare di andare a conquistare una salvezza tranquilla. Ultime rimangono Castellana Fontana, ieri battuta dal Rolo e Campagnola, che stanno trovando molta difficoltà in questa stagione di Eccellenza.