Eccellenza, Girone A: il derby di Fidenza va al Borgo San Donnino

Rimane invariata la vetta della classifica del Girone A di Eccellenza con la Virtus Castelfranco che sale a quota 37 punti, ancora a sei lunghezze sopra alla seconda, grazie alla dodicesima vittoria in tredici gare, ottenuta ieri contro il Castellana Fontana all’ultimo secondo. A rincorrere c’è un’Agazzanese che non molla la presa e che ieri ha vinto in casa con il Rolo per 1-0. Rimangono al terzo posto appaiate il Cittadella Vis Modena e il Borgo San Donnino che ieri hanno vinto i rispettivi derby in trasferta, rispettivamente contro Real Formigine e Fidentina.

I verdeblù rimangono saldamente a metà classifica, mentre i granata continuano a soffrire in zona play out. Quinto posto assoluto per una rivelazione di questo campionato, ovvero La Pieve Nonantola, che ha ottenuto la sua settima vittoria in casa di un Campagnola invischiato nella lotta salvezza. Rimane incredibilmente attardato a -17 sulla vetta il Colorno che perde ancora e lo fa in una partita rocambolesca tra le mura amiche contro la Modenese che sembra essersi ripresa dopo un avvio veramente difficile.

Risale invece la Piccardo Traversetolo che ieri ha vinto di misura in casa dell’Arcetana e si è portata ad un solo punto dai gialloverdi. Segue il Castelvetro che ha vinto l’altro grande derby di giornata in casa della Vignolese, rimasta ancora a lottare insieme a Fidentina, Castellana Fontana e Modenese. Esce dalla zona play out il Nibbiano&Valtidone che ha vinto in casa del Sasso Marconi. Infine lo scontro diretto tra le ultime due, l’Anzolavino e il Boretto, è terminato con una rete a testa e non ha cambiato la classifica.