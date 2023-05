Eccellenza, Girone A: stagione finita per le parmensi

Calato il sipario sul campionato di Eccellenza per le parmensi. Per una che sale (il Borgo San Donnino) nessuna scenderà, ma ci sarà l’arrivo del Tonnotto San Secondo dalla Promozione dopo il salto di categoria già sfiorato lo scorso anno. Nell’ultima giornata il Colorno non si è risparmiato vincendo per 4-3 sul Rolo e confermandosi quinta potenza assoluta del campionato.

La Fidentina e la Piccardo hanno invece pareggiato rispettivamente contro La Pieve Nonantola e Vignolese, in match che non avevano molto da offrire. Nell’anticipo di sabato invece il Borgo San Donnino aveva festeggiato davanti ai propri tifosi con una bella vittoria per 3-0 sul Sasso Marconi. Retrocederanno Castellana Fontana, Campagnola e Anzolavino, ai play out si giocherà Modenese-Boretto, mentre ai play off andrà l’Agazzanese.