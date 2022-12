Eccellenza, Girone A: si compattano le prime quattro

Il Borgo San Donnino riprende la Virtus Castelfranco in vetta alla classifica al termine della diciannovesima giornata di Eccellenza. I parmensi infatti hanno vinto la gara in casa del Sasso Marconi per 2-1, mentre i biancogialli sono stati sconfitti in casa nel finale nel big match contro il Cittadella che si è così avvicinato al primo posto, ora distante solo un punto.

Al quarto posto, a soli due punti dalla vetta, c’è poi l’Agazzanese che non è andata oltre il pareggio in casa contro l’Arcetana. In risalita Piccardo Traversetolo e Real Formigine che hanno vinto rispettivamente contro la Vignolese (ancora alle prese con la lotta per la salvezza) e il Campagnola ultimo in classifica.

Ancora una battuta d’arresto per il Colorno che ha undici punti ora dalla vetta: i gialloverdi hanno perso in casa per 4-2 contro il Rolo; sconfitta anche per La Pieve Nonantola che in casa della Fidentina ha fatto 3 reti ma ne ha subite 4. Pari a reti inviolate nello scontro salvezza tra Modenese e Castellana Fontana che hanno mantenuto le posizioni.

Pareggio anche per l’Anzolavino che in casa ha fatto 2-2 contro il Castelvetro, mai veramente in lotta per qualcosa di importante in questo campionato, ma sempre saldamente a metà classifica. Infine il Nibbiano&Valtidone ha perso in casa contro il Boretto che sta risalando la classifica dopo un avvio shock e ora si trova pari al Niabbiano e all’Anzolavino a 17 punti.