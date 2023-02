Eccellenza, Girone A: pari nel derby di giornata

Il Borgo San Donnino prende il largo in testa alla classifica dopo la vittoria per 4-1 ottenuta su una Pieve Nonantola in difficoltà. Il divario tra prima e seconda si allarga dal momento che la Virtus Castelfranco non va oltre il pareggio in extremis in casa contro l’Anzolavino per 1-1. Prova rifarsi sotto per il secondo posto allora il Cittadella Vis Modena che vince con un netto 4-2 sul campo della Piccardo, sempre più delusa in questa stagione.

Perde terreno invece l’Agazzanese che pareggia a reti inviolate in casa del Sasso Marconi. Rimangono invariati quinto e sesto posto, con Real Formigine e Colorno che rispettivamente pareggiano contro il Nibbiano&Valtidone e la Fidentina; queste ultime lottano per la salvezza, separate solo da due punti ai margini dei play out; i piacentini appena fuori, i granata appena dentro. Rimanendo in zona salvezza, da registrare una importante vittoria del Boretto contro la rivale Arcetana che è stata quasi raggiunta in classifica.

Pareggio per 1-1 invece tra Modenese e Vignolese, con i gialloblù che rimangono a due punti dalla salvezza, mentre i rossoverdi sono fuori dai play out per tre punti. Infine lo scontro in coda alla classifica tra Castellana Fontana e Campagnola vede esultare i padroni di casa piacentini che si impongono per 2-0 e lasciano i rosanero sempre più ultimi.