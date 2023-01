Eccellenza, Girone A: Borgo San Donnino solo in vetta, vittoria per il Colorno

Cambia qualcosa in Eccellenza: per la prima volta da inizio stagione la Virtus Castelfranco si è fatta staccare dal Borgo San Donnino al termine di una sfida a distanza, non solo fisica ma anche temporale. I modenesi infatti hanno giocato nell’anticipo del sabato perdendo in casa contro una Vignolese affamata di punti e sul pezzo fino all’ultimo secondo.

I parmensi invece ieri hanno vinto il derby in casa della Piccardo Traversetolo portandosi così a +3 sui biancogialli. Segue al terzo posto, e a soli tre punti dalla Virtus, l’Agazzanese che ha vinto ancora e lo ha fatto sul campo di una Fidentina combattiva che non riesce però a lasciare la zona play out.

E’ ancora quarto il Cittadella che però ha una partita in meno a referto: infatti ieri il match in casa del Castellana Fontana è stato sospeso all’intervallo sullo 0-0. Dopo aver espulso due giocatori di casa, l’arbitro è entrato nel proprio spogliatoio e poco dopo un dirigente dei piacentini ha colpito violentemente la sua porta, inducendolo a richiedere l’intervento dei carabinieri e a sospendere per il clima ostile nei suoi confronti.

Rimangono alle spalle delle prime a inseguire invece il Real Formigine e il Colorno, entrambi vincenti ieri e rispettivamente contro Anzolavino e Campagnola, due squadre che attualmente si trovano in zona retrocessione diretta. Prova a risalire la china invece il Nibbiano&Valtidone che ieri ha vinto in casa contro La Pieve Nonantola alla quarta sconfitta consecutiva, ma ancora tranquilla a metà classifica. Non più tranquilla invece la Modenese che ha perso in casa il derby pirotecnico contro il Castelvetro che ha invece provato a mantenere la distanza dai play out.

Continua a macinare vittorie il Boretto che dall’ultimo posto, in poche giornate, si è portato al quintultimo posto, a soli due punti dalla salvezza, battendo ieri un Rolo che continua a rimanere a metà classifica. Il Sasso Marconi, infine, ha vinto contro l’Arcetana staccandola in classifica di tre punti.