Eccellenza, Girone A: il Borgo procede in solitaria e ringrazia la Fidentina

Il Borgo San Donnino è sempre più primo dopo il pareggio in casa di un ottimo Castelvetro: i biancazzurri approfittano della sconfitta della Virtus Castelfranco in casa della Fidentina, ancora invischiata nella zona play out. I biancogialli modenesi vengono anche raggiunti dalla Cittadella che si impone per 2-0 contro il Rolo e sale a 59 punti. Non molla nemmeno l’Agazzanese che vince per 3-1 contro il Colorno ormai completamente fuori dai giochi.

Fuori dai giochi anche la Piccardo che vince però con un netto 3-0 in casa dell’Anzolavino terzultima. Torna alla vittoria il Boretto che sta vivendo un grande 2023 e dopo il 3-2 in casa de La Pieve Nonantola raggiunge i play out, avvicinandosi anche alla salvezza diretta, mentre i granata modenesi rischiano di essere risucchiati dal fondo.

Pareggio che non fa male a nessuno tra Real Formigine e Sasso Marconi, due squadre ormai salve e senza possibilità di riagganciare le prime. Brutta sconfitta invece per la Vignolese nello scontro salvezza contro il Nibbiano (1-5), pareggio nell’anticipo in un altro scontro diretto tra il fanalino di coda Campagnola e la Modenese; infine l’Arcetana ha battuto per 2-1 il Castellana Fontana che rimane così penultimo.