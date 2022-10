Eccellenza, Girone A: Colorno cade contro la capolista, bene la Fidentina

Inarrestabile la marcia della Virtus Castelfranco che vince ancora e questa volta è una vittoria da sei punti dato che arriva contro il Colorno, diretta avversaria per la promozione, rimasta però attardata a causa degli ultimi risultati non deltutto convincenti. Non molla invece il Borgo San Donnino che insegue a tre punti e torna a vincere dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa: in casa del Campagnola i tre punti arrivano 93’ dopo una partita che sembrava stregata.

Sale al terzo posto assoluto l’Agazzanese che vince contro la Modenese (in grave difficoltà con soli quattro punti) e scavalca il Cittadella Vis Modena, sconfitto nel derby in casa di un’ottima Pieve Nonantola, brava alla sua prima stagione in Eccellenza a tenersi a centrocampo. Alle spalle del gruppetto delle prime quattro si porta il Real Formigine che raggiunge il Colorno dopo aver vinto per 2-0 in casa contro il Castellana Fontana. Lo scontro tra deluse fino a questo momento, il Castelvetro e la Piccardo Traversetolo, va ai gialloneri parmensi che meritatamente portano a casa un 1-3 dal suolo modenese.

Vittoria importante anche per la Fidentina che prova ad uscire dalle zone basse battendo in casa il Nibbiano&Valtidone per 2-1 e superando i piacentini in classifica. Seconda vittoria consecutiva invece per la Vignolese che vince lo scontro salvezza contro il Boretto e si rialza portandosi ad otto punti. L’Anzolavino è tornato alla vittoria in casa contro il Sasso Marconi, infine l’Arcetana ha perso tra le mura amiche per mano del Rolo nel derby reggiano.