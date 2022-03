Eccellenza, Girone A: Colorno a un punto dalla vetta, si fa sotto anche la Piccardo

Sempre più acceso il finale di stagione del Girone A di Eccellenza dove il Cittadella, nell’anticipo di sabato, non riesce ad andare oltre il pareggio nel derby contro il Real Formigine. Ne approfitta il Colorno che piega la Fidentina con 5-1 e si porta ad un solo punto dalla vetta, ma rientrano in gioco anche i gialloneri della Piccardo che, vincendo lo scontro diretto contro il NIbbiano&Valtidone, tagliano fuori i piacentini e si portano a soli cinque punti dalla vetta facendo il terzo incomodo in una lotta che sembrava ormai a due tra Citta e Colorno.

Bella prova anche del Salsomaggiore che raggiunge il Nibbiano al quarto posto e sorpassa gli avversari di giornata del Rolo. Il derby reggiano tra Arcetana e Bibbiano San Polo va ai biancoverdi che rimangono otto punti dalla quintultima, il Campagnola, vincente contro la Modenese che rientra in lotta per la salvezza dopo essersi portata a un buon punto nelle settimane scorse. Il Bibbiano invece rimane ultimo con undici punti, ancora sei in meno della penultima, la SanMichelese, che ieri ha riposato. Brutta sconfitta poi per il Felino nello scontro direttissimo contro l’Agazzanese che ha così staccato i rossoblù, avvicinandosi al Campagnola ora distante solo tre punti.