Eccellenza, Girone A: le prime rallentano, ma San Donnino e Colorno perdono

E' rimasta prima in classifica la Virtus Castelfranco che comanda solitaria il Girone A di Eccellenza nonostante il pareggio ottenuto in casa dell’Anzolavino. Non ne ha approfittato il Cittadella che ha pareggiato a sua volta nel big match contro la Piccardo Traversetolo che non riesce a risalire la classifica. Sconfitte invece per le altre inseguitrici, ovvero il Colorno e il Borgo San Donnino che hanno perso rispettivamente nell’anticipo del sabato in casa della Fidentina e domenica in casa de La Pieve Nonantola.

I granata parmensi e modenesi, grazie alle due vittorie sulle potenze di questo campionato, sono riusciti a scalare qualche posizione. La Fidentina rimane però ancora in zona rossa con sei punti dopo tre pareggi e una vittoria, mentre La Pieve si è portata a metà classifica con dieci punti. Nella lotta per le prime posizione si è inserita l’Agazzanese che ha vinto ancora contro il Sasso Marconi ed è salita al terzo posto insieme dal Borgo San Donnino.

Sono rimaste a metà classifica con 11 punti a testa il Castelvetro e il Rolo che hanno pareggiato tra loro; pareggio anche per il Real Formigine che ha bloccato sul 2-2 il Nibbiano&Valtidone, squadra in difficoltà in questa prima parte di stagione. Nella parte bassa della classifica è arrivata la prima vittoria della Modenese nello scontro diretto in casa della Vignolese che continua a rimanere ultima a due punti pari al Boretto che ha perso in casa dell’Arcetana. Ha fatto un salto in avanti invece il Castellana Fontana vincendo nello scontro diretto col Campagnola.