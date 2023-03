Eccellenza, Girone A: il Borgo pareggia, ma la Piccardo ferma la Virtus

Le prime tre della classe frenano e pareggiano, così le posizioni rimangono invariate, ma dietro qualcuno ne approfitta. Il Borgo San Donnino non va oltre lo 0-0 in casa dell’Arcetana, mentre Virtus Castelfranco e Cittadella pareggiano per 1-1 rispettivamente contro Piccardo e Castelvetro. Vince invece l’Agazzanese che si avvicina alle due modenesi grazie ai tre punti conquistati in casa contro il Nibbiano&Valtidone.

Vittoria anche del Real Formigine in rimonta e in inferiorità numerica contro la Modenese che rimane in zona play out. Di pari passo ai verdeblù, vanno anche i gialloverdi parmensi del Colorno che vincono per 5-0 in casa di un Anzolavino ormai destinato alla retrocessione. Scatto d’orgoglio del fanalino di coda Campagnola che vince lo scontro diretto col Boretto per 2-0, mentre la Fidentina rimane ad un punto dalla salvezza diretta dopo il pareggio per 1-1 contro il Sasso Marconi.

Terminata 1-1 anche tra Vignolese e Castellana Fontana, con i rossoverdi che mantengono invariata la distanza dai play out, mentre i piacentini rimangono in retrocessione diretta. Infine ancora una brutta sconfitta per La Pieve Nonantola che in casa ne prende tre dal Rolo che effettua il sorpasso in classifica.