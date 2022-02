Eccellenza, Girone A: la Piccardo ospita la capolista, Colorno in casa dell'Arcetana

Tante gare interessanti ai fini della classifica nel Girone A di Eccellenza. Il match di cartello sarà quello tra Piccardo Traversetolo e Cittadella Vis Modena, due squadre che ambiscono al primo posto in classifica e che sono ora separate da sette punti in favore dei modenesi che hanno vinto domenica scorsa contro l’Agazzanese, mentre i parmensi hanno solo pareggiato in un altro scontro diretto con i pari punti del Colorno.

I gialloverdi di Parma dovranno invece affrontare l’Arcetana che si sta dimostrando una delle squadre più in forma del momento e che sta cercando di rientrare nel gruppetto delle prime. Il Rolo, ancora secondo nonostante la sconfitta in casa del Real Formigine dello scorso turno, ospiterà la Fidentina, squadra di metà classifica che è assolutamente imprevedibile e che, se in giornata, può far male a chiunque. Tra le pretendenti alla vittoria del girone c’è anche in Nibbiano&Valtidone che, dopo la vittoria contro la Modenese, giocherà in casa del fanalino di coda Bibbiano San Polo: i reggiani, ultimi in classifica, tornano in campo domani dopo la sosta avendo riposato nello scorso turno.

Partita che nessuna delle due può sbagliare tra Modenese e Felino, con i gialloblù che potrebbero staccare ancora di più la zona play out e i rossoblù che potrebbero invece cercare punti importanti alla ricerca della salvezza. Giocano per stare lontane dal quintultimo posto e, magari, per provare a riavvicinarsi alle zone alte, Salsomaggiore e Real Formigine, mentre Campagnola e SanMichelese daranno vita al classico scontro salvezza, essendo separate da soli due punti al quintultimo e quartultimo posto in classifica. Riposa l’Agazzanese.