Eccellenza, Girone A: Piccardo contro il fanalino di coda, scontro diretto per il Colorno

Il Girone A di Eccellenza parte oggi alle 15,00: in campo Agazzanese, in cerca di punti salvezza, e Nibbiano&Valtidone, reduce da un ennesimo passo falso, ovvero un pareggio contro il Campagnola, che non ha smosso la classifica.

Le altre gare, in contemporanea domani alle 14,30, potranno dare un nuovo volto alla classifica, specialmente nella parte alta dal momento che la capolista, il Rolo, riposerà. A cercare quindi l’assalto alla vetta sarà il Cittadella che è a un solo punto dai reggiani e che domani dovrà affrontare il Felino in un buon momento dopo la vittoria della settimana scorsa contro l’Arcetana.

Quest’ultima ospiterà la Modenese che vuole subito rialzarsi dopo la prima sconfitta in campionato subita in casa dal Salsomaggiore. I gialloblù di Parma avranno ancora una trasferta, la seconda consecutiva, questa volta a Campagnola, e cercheranno punti per rimanere aggrappati alla zona Play Off, mentre i rosanero hanno bisogno di uscire dalla zona rossa della classifica.

Interessante sarà anche il match tra Colorno e Real Formigine, due squadre separate solo da due punti in classifica ed entrambe con ambizioni: i gialloverdi hanno giocato in settimana gli ottavi di Coppa Italia e sono stati eliminati dal Salsomaggiore, i verdeblù arriveranno più riposati, ma comunque reduci da una sconfitta bruciante contro la diretta concorrente Piccardo Traversetolo.

I gialloneri parmensi tornano a giocare in casa e proveranno ad avvicinarsi alla vetta nello scontro con il fanalino di coda Bibbiano San Polo che è ancora fermo ad un punto. Infine la Fidentina, dopo un pareggio poco soddisfacente contro l’Agazzanese, sarà ospite di una SanMichelese delusa dal 4-0 subito in casa domenica scorsa nel derby contro il Cittadella.