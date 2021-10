Eccellenza, Girone A: Piccardo in casa del Real Formigine, riposa il Colorno

Oggi alle 16 si gioca un vero e proprio testacoda nell’anticipo del Girone A di Eccellenza: ad affrontarsi l’ultima in classifica, il Bibbiano San Polo, e la capolista Rolo. I padroni di casa arrivano da una sconfitta nello scontro salvezza giocato sul campo del Campagnola, mentre gli ospiti hanno trovato solo un pareggio tra le mura amiche contro una buona Modenese.

Quest’ultima giocherà domani, insieme alle altre con inizio alle 14, 30, anticipato di un’ora rispetto alle domeniche precedenti, contro il Salsomaggiore che ha riposato nello scorso turno. Sfida importate in alta classifica tra Piccardo, che dopo un avvio poco convincete sta scalando ora i gradini e arriva dalla vittoria contro il Felino, e il Real Formigine che si trova a soli due punti dalla vetta e che è andato a vincere nella settima giornata in casa dell’Agazzanese.

Proprio i piacentini saranno invece ospiti della Fidentina che non trova continuità nei risultati ed è appena sopra la zona Play Out dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Cittadella Vis Modena, domani impegnato nel derby sul campo della SanMichelese. I modenesi di città devono vincere per rimanere agganciati al Rolo, mentre i biancoverdi hanno bisogno di punti salvezza dopo il pareggio contro il Colorno che in questo turno riposerà.

Il Felino, uscito sconfitto dal campo della Piccardo domenica scorsa, ha una gara importante in ottica salvezza contro l’Arcetana che potrebbe essere raggiunta in caso di vittoria dei parmensi. A cercare punti importanti per cominciare a scalare posizione è il Nibbiano&Valtidone che ospiterà il Campagnola dopo l’ennesima battuta d’arresto in campionato nella scorsa giornata in casa dell’Arcetana che ha vinto 2-1.