Eccellenza, Girone A: il Borgo San Donnino cerca l'allungo

Sarà l’anticipo tra Arcetana e Colorno ad aprire la ventitreesima giornata del Girone A di Eccellenza. Si affrontano due squadre che lottano con ambizioni diverse. Domenica invece in campo la capolista Borgo San Donnino che ospiterà un Boretto in piena risalita e ostico.

L’inseguitrice Virtus Castelfranco sarà invece in casa del fanalino di coda Campagnola. Big match tra Agazzanese e Piccardo Traversetolo e derby da non perdere tra Cittadella Vis Modena e Modenese. La Pieve Nonantola cercherà di tornare a fare punti in casa contro il Sasso Marconi, mentre per la Fidentina match complicato in casa del Real Formigine.

Scontro salvezza tra Vignolese e Anzolavino e scontro tra deluse quello tra Castelvetro e Nibbiano&Valtidone. Infine il Rolo vorrà mantenersi a metà classifica ospitando il Castellana Fontana che è in difficoltà nelle zone rosse della classifica.