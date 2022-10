Eccellenza, Girone A: in anticipo il derby tra Fidentina e Colorno

La Fidentina, dopo aver giocato sabato scorso in casa della Piccardo, torna in anticipo al sabato per un altro derby: domani ospiterà il Colorno che deve ritrovare la vittoria per non staccarsi troppo dalla vetta; i granata invece sono ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Domenica alle 15,30 spazio a tutte le altre gare con la capolista Virtus Castelfranco che sarà in trasferta in casa dell’Anzolavino confermarsi sempre più al comando.

Il Cittadella insegue al secondo posto e ospiterà la Piccardo Traversetolo, mentre l’altra inseguitrice, il Borgo San Donnino, sarò in trasferta in casa della neopromossa La Pieve Nonantola. Match apertissimo tra Real Formigine e Nibbiano&Valtidone, due squadre dai risultati altalenanti.

Derby salvezza invece tra Vignolese e Modenese, due realtà che hanno già cambiato tecnico dopo un avvio molto deludente. Il Castelvetro torna in casa per sfidare il Rolo e per cercare di riavvicinarsi al gruppo delle prime, mentre il Campagnola ospiterà il Castellana Fontana e sarà derby tra Arcetana e Boretto; infine l’Agazzanese vorrà confermarsi nella difficile sfida contro il Sasso Marconi.