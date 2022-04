Eccellenza, Girone A: occhi puntati sul derby Colorno-Salso

Turno infrasettimanale per il Girone A del campionato di Eccellenza che domani arriva alla sua penultima giornata. Sempre più infuocata la lotta in vetta tra Cittadella e Colorno: domani i modenesi incontreranno in casa il Rolo che non ha più obiettivi stagione, stessa situazione per i parmensi che ospiteranno un Salsomaggiore completamente proiettato verso la Coppa Italia. Importante sarà poi il match tra Agazzanese e Campagnola, scontro diretto che potrebbe avvicinare entrambe le squadre ad una insperata salvezza diretta nel caso in cui la Modenese, fresca di cambio in panchina, dovesse perdere in casa della SanMichelese, altra squadra impegnata nella lotta per la salvezza che ha però come unico obiettivo quello di prendere la posizione sul Felino (che domani riposa) per partire con un miglior piazzamento negli spareggi salvezza. Non hanno più niente da chiedere invece Piccardo Traversetolo e Arcetana che si sfideranno domani, proprio come Real Formigine e Nibbiano&Valtidone. La Fidentina invece ospiterà il Bibbiano San Polo già retrocesso e approfitterà per provare e migliorare la propria posizione.