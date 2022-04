Eccellenza, Girone A: domani la gara di andata dei play out per il Felino

Appuntamento importantissimo domani per il Felino che torna in campo per giocare i play out contro il Campagnola. Questa è l’unica sfida che si giocherà per gli spareggi salvezza, dal momento che la SanMichelese, penultima, aveva oltre sei punti di differenza dall’Agazzanese quintultima, perciò i modenesi sono retrocessi direttamente e i piacentini si sono salvati senza passare dai play out. Saranno solo rossoblù e rosanero dunque a sfidarsi per trovare la terza retrocessa del Girone A di Eccellenza e le due squadre si sfideranno domani alle 16.30 per la gara di andata in casa dei parmensi, mentre il ritorno si giocherà a Campagnola domenica prossima.