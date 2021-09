Al via domani alle 15.30 il campionato di Eccellenza che vedrà tutte e cinque le parmensi sfidarsi nel Girone A; alla prima in programma il derby tra Salsomaggiore e Fidentina

Comincia domani per le cinque parmensi il campionato di Eccellenza, Girone A. Insieme a queste ci saranno tante squadre di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, tra le più temibili il Bibbiano San Polo, il Cittadella Vis Modena e il Nibbiano&Valtidone. Già alla prima ci sarà il derby tra ildi Cristiani e la Fidentina di Montanini in programma al ‘Francani’. Il Colorno di Bernardi, una delle favorite per la promozione, giocherà in casa dei rosanero del Campagnola; in trasferta anche il Felino di mister Abbati che inizierà affrontando una reggiana il lizza per fare un ottimo campionato, ovvero il Bibbiano San Polo. Giocherà tra le mura amiche invece la, già ad un passo dalla promozione nello scorso mini-campionato, ospitando l’Agazzanese. Gli altri match di giornata saranno Arcetana-Cittadella Vis Modena, Modenese-Real Formigine, Rolo-SanMichelese. Riposa il Nibbiano&Valtidone.