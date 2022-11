Eccellenza, Girone A: big match tra Borgo San Donnino e Agazzanese

Ll’anticipo del Girone A di Eccellenza sarà giocato tra La Pieve Nonantola, al quinto posto, e un’Arcetana imprevedibile. Domenica alle 14.30 giocheranno tutte le altre squadre, con la capolista Virtus Castelfranco che affronterà il derby in trasferta in casa della Modenese che è in ripresa dopo una brutta partenza in campionato. Big match poi tra Borgo San Donnino e Agazzanese, ovvero terza contro seconda.

L’altra terza, il Cittadella, ospiterà la Vignolese per un derby tutto da seguire, con i rossoverdi che cercano punti salvezza. Cercherà di rialzarsi subito dopo una sconfitta il Real Formigine che andrà in casa del Rolo per uno scontro da metà classifica. Interessante anche lo scontro tra Nibbiano&Valtidone e Colorno che al momento sono due grandi escluse dalla lotta per la promozione.

Stessa situazione anche per la Piccardo che però è in un buon momento e ospiterà il Sasso Marconi. Il Castelvetro vorrà dare continuità ai risultati ospitando il Campagnola che è in una brutta situazione. Infine ci saranno due scontri diretti per la salvezza: Boretto-Fidentina e Castellana Fontana-Anzolavino.