Eccellenza, Girone A: parmensi in campo domani per il trentunesimo turno

Arriva un turno infrasettimanale per le parmensi di Eccellenza che scendono in campo domani con tanti orari diversi. Si parte alle 14.30 con lo scontro salvezza tra Anzolavino e Nibbiano&Valtidone. Alla stessa ora in programma anche il derby delle due parmensi di metà classifica, Colorno e Piccardo, che giocano con la mente libera, senza più grandi obiettivi.

Alle 15 il Cittadella sarà sul campo dell’Arcetana e proverà a mettere pressione alla capolista Borgo San Donnino che giocherà invece in serata. Ancora alle 15 si giocherà anche Campagnola-Rolo, derby reggiano tra il fanalino di coda e una squadra di metà classifica che arriva da una grande vittoria.

Alle 20.30 si giocano poi tutte le altre partite: Il Borgo San Donnino sarà in casa di una Vignolese che non può permettersi di sbagliare, la Virtus Castelfranco che ha ormai abbandonato l’obiettivo del primo posto dovrà cercare di avvicinarsi alla seconda sfidando il Sasso Marconi.

L’Agazzanese è attesa invece da un derby contro il Castellana Fontana che deve cercare punti per provare a salvarsi, mentre tra Fidentina e Modenese sarà sfida all’ultimo sangue per provare a uscire dalla zona play out. Derby di metà classifica poi tra La Pieve Nonantola e il Castelvetro. Infine il Real Formigine ospiterà un Boretto che sta cercando in ogni modo di saltare fuori dalla zona rossa.