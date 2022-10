Eccellenza, Girone A: fari puntati su Colorno-Agazzanese

La Pieve Nonantola giocherà in anticipo domani sul campo del Boretto per cercare continuità di risultati dopo la vittoria contro il Borgo San Donnino. I biancazzurri parmensi invece torneranno in casa per riprendere la marcia e ospiteranno un Castelvetro che naviga ancora a metà classifica senza prendere il volo.

Sfida salvezza poi tra Castellana Fontana e Arcetana, mentre il Colorno, che non vince da tre giornate, ospiterà la diretta concorrente piacentina, ovvero l’Agazzanese. Scontro salvezza anche per la Modenese che dopo aver trovato la prima vittoria sul campo della Vignolese, torna in casa per ospitare il Campagnola, mentre i rossoverdi modenesi sono attesi dalla trasferta ostica in casa del Nibbiano&Valtidone.

Deve provare a recuperare terreno la Piccardo che giocherà in casa contro l’Anzolavino, mentre si preannuncia molto interessante il match tra Rolo e Cittadella. Il Sasso Marconi deve provare a scalare posizioni giocando in casa contro un Real Formigine imprevedibile, infine la capolista Virtus Castelfranco vorrà tornare subito alla vittoria dopo il primo pareggio della settimana scorsa e lo farà in casa contro una Fidentina reduce invece dalla sua prima vittoria in campionato contro una big come il Colorno.