Eccellenza, Girone A: il Borgo San Donnino va a Castelvetro

Nell’anticipo della ventisettesima giornata del Girone A di Eccellenza sarà sfida salvezza: a battagliare saranno il Campagnola ultimo e la Modenese che cerca di uscire dalla zona play out. Domenica bella sfida tra un Castelvetro in crescita e la capolista Borgo San Donnino.

Il Colorno sarà in casa dell’Agazzanese per cercare di accorciare le distanze con le prime, mentre il Cittadella, dopo aver vinto il recupero in casa del Castellana Fontana, tornerà in casa per sfidare il Rolo. Compito complicato per la Virtus Castelfranco che deve provare a riaccorciare sui biancazzurri di Parma, andando a sfidare l’altra squadra di Fidenza, ovvero i granata della Fidentina, che sta lottando per la salvezza.

La Pieve Nonantola vuole rimettersi in carreggiata e ospiterà il Boretto, mentre il Real Formigine avrà una sfida di metà classifica contro il Sasso Marconi. Cercherà punti salvezza l’Anzolavino nel match casalingo contro la Piccardo Traversetolo, mentre saranno scontri direttissimi per la permanenza in categoria quello tra Arcetana e Castellana Fontana, e quello tra Vignolese e Nibbiano&Valtidone.