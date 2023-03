Eccellenza, Girone A: è la giornata del derby di Fidenza

Tutte in campo domenica alle 14.30 le squadre del Girone A di Eccellenza. La capolista sarà attesa dal caldissimo derby casalingo contro la Fidentina; derby anche per l’inseguitrice Cittadella Vis Modena che ospiterà il Real Formigine. Se i verdeblù modenesi però sono in una situazione di tranquillità, i granata parmensi devono cercare punti per la salvezza.

Sarà derby anche tra Castelvetro e Vignolese, con la seconda che deve rimanere fuori dai play out dopo una stagione piuttosto deludente. L’Agazzanese sarà sul campo del Rolo, mentre la Virtus Castelfranco andrà in casa di un Castellana Fontana che vuole provare a giocarsi le ultime carte in chiave salvezza. Rimanendo nelle parti basse, sarà importantissimo lo scontro diretto tra Boretto e Anzolavino, mentre La Pieve Nonantola dovrà trovare la forza di rialzarsi nel match casalingo contro il fanalino di coda Campagnola per non rischiare di scivolare nelle zone rosse della classifica.

Match da non sbagliare nemmeno per la Modenese che non riesce a saltare fuori dalle sabbie mobili e che ospiterà il Colorno ormai salvo e senza ambizioni particolari. Occasione per fare un salto importante verso la salvezza per il Nibbiano&Valtidone che ospiterà un Sasso Marconi che naviga a metà classifica, infine la Piccardo Traversetolo potrà decidere le sorti dell’Arcetana, ferma in zona play out.