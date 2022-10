Eccellenza, Girone A: derby infrasettimanale tra Piccardo e Colorno

Dopodomani torna in campo il Girone A di Eccellenza per il secondo turno infrasettimanale della stagione. Le partite saranno divise in due orari. Alle 14.30 fari puntati sul derby parmense tra Piccardo Traversetolo e Colorno, entrambe a caccia di punti e di vittorie. Il Cittadella invece ospiterà l’Arcetana per rimanere aggrappata alle prime, tra cui il Borgo San Donnino che giocherà in casa contro una Vignolese in ottima forma in questo momento dopo le difficoltà iniziali. Inoltre si giocherà lo scontro diretto per la salvezza tra Modenese e Fidentina, oltre al derby reggiano tra Rolo e Campagnola.

Alle 20.30 invece scenderà in campo la capolista Virtus Castelfranco in casa del Sasso Marconi, mentre l’Agazzanese (ora seconda) sarà sul campo del Castellana Fontana. Il Boretto cercherà punti salvezza in casa contro un ottimo Real Formigine che vuole invece rimanere nel gruppo delle inseguitrici alla vetta. Interessante il derby tra Castelvetro e La Pieve Nonantola, la prima sotto le aspettative stagionali, la seconda addirittura sopra. Infine il deluso Nibbiano&Valtidone dovrà approfittare del turno casalingo per fare punti salvezza contro l’Anzolavino.