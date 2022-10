Eccellenza, Girone A: cambia l'orario delle partite, domenica Borgo San Donnino in trasferta

Comincerà domani con l’anticipo tra Anzolavino e Modenese la undicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza, con i modenesi ultimi a quattro punti e i bolognesi in zona play out ma a nove punti.

Domenica cambia l’orario e si giocherà alle 14.30 con la capolista Virtus Castelfranco in casa contro un Nibbiano&Valtidone affamato di punti, mentre il Borgo San Donnino che insegue al secondo posto giocherà in trasferta in casa del Real Formigine che è in un ottimo momento di forma. Trasferta anche per il Cittadella in casa del Campagnola, mentre il Colorno tornerà in casa per affrontare il Sasso Marconi.

L’Agazzanese avrà quasi un testacoda contro il Boretto, mentre sarà scontro salvezza tra Fidentina e Castellana Fontana. Il Castelvetro andrà a cercare punti in casa dell’Arcetana, mentre La Pieve vuole continuare la sua striscia positiva ospitando una Piccardo che vuole cercare di rimettersi in carreggiata. Infine Vignolese e Rolo, entrambe reduci da una sconfitta, daranno vita ad uno scontro acceso per conquistare punti con obiettivi diversi.