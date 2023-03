Eccellenza, Girone A: Borgo occhio all'Arcetana

Sarà un derby piacentino ad aprire la ventinovesima giornata del Girone A di Eccellenza: domani alle 15 si affronteranno infatti Agazzanese e Nibbiano&Valtidone, due squadre partite con obiettivi comuni, diventati poi opposti in corso di stagione. I primi cercano il secondo posto, mentre i secondi devono salvarsi. Domenica alle 14.30 la capolista Borgo San Donnino sarà ospitato dall’Arcetana che sta cercando di uscire dalla zona play out.

Le inseguitrici non avranno chance per sbagliare se vorranno provare a rimanere aggrappate al sogno del primo posto. Il Cittadella Vis Modena andrà a giocarsi un derby complicato, in cui mister Cattani è un ex, in casa del Castelvetro; la Virtus Castelfranco invece ospiterà una delusa di questo campionato, ovvero la Piccardo Traversetolo che naviga a metà classifica senza grandi ambizioni. Derby modenese poi tra Real Formigine (quinto ma senza chance di recuperare sulle prime) e Modenese, quest’ultima alle prese con la dura sfida per la salvezza.

Due gli scontri diretti nelle parti basse della classifica, ovvero Vignolese-Castellana Fontana e Campagnola-Boretto; anche l’Anzolavino proverà a fare punti pesanti per rialzarsi, in casa contro un Colorno che non ha più molto da dire in questa stagione con l’obiettivo dei primi posti sfumato ormai da tempo. Proverà ad approfittare del turno casalingo anche la Fidentina che deve cercare di uscire dai play out (due punti dalla salvezza) ospitando i bolognesi del Sasso Marconi, infine La Pieve Nonantola vorrà dare continuità all’ultima vittoria per non rischiare di essere risucchiata dalla zona rossa e ospiterà il Rolo che si trova a soli due punti di distacco e sta facendo un campionato simile ai granata modenesi.