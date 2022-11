Eccellenza, Girone A: grande attesa per il derby tra Borgo San Donnino e Fidentina

Dopo il turno infrasettimanale per il Girone A di Eccellenza non ci saranno anticipi del sabato. In campo tutte domenica alle 14.30 a partire dalla capolista Virtus Castelfranco che ospiterà il Castellana Fontana in cerca di punti salvezza. L’Agazzanese vorrà mantenere il secondo posto ospitando un Rolo che naviga a metà classifica.

Sfida tutta da scoprire il derby tra Real Formigine e Cittadella Vis Modena: le due squadre sono infatti separate da soli quattro punti subito dietro alle prime due. A lottare in quelle posizioni c’è anche il Borgo San Donnino che avrà a sua volta un super derby contro la Fidentina che cerca punti importanti per la salvezza.

Deve invece provare a rialzarsi il Colorno che tornerà in casa per ospitare la Modenese che sta cercando di lasciare le ultime posizioni. Sfida da metà classifica invece tra Arcetana e Piccardo Traversetolo, la prime reduce da una sconfitta, la seconda da una bella vittoria contro il Colorno. Derby interessante anche tra una Vignolese in piena rinascita e un Castelvetro sempre troppo altalenante nei risultati.

La Pieve Nonantola invece va a gonfie vele verso una salvezza tranquilla e sarà ospite del fanalino del Campagnola che invece deve provare a rimettere la testa fuori dai play out. Sfida salvezza tra Anzolavino e Boretto, mentre Sasso Marconi e Nibbiano&Valtidone daranno vita ad una sfida tra deluse.