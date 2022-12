Eccellenza, Girone A: fari puntati su Cittadella-Colorno

Domani torna in campo il Girone A di Eccellenza per la diciottesima giornata nel turno infrasettimanale dell’8 dicembre. Sarà derby tra Castelvetro e la capolista Virtus Castelfranco che dopo aver riconquistato la vetta in solitaria vorrà cercare di mantenerla.

Il Borgo San Donnino invece dovrà cercare di tornare subito alla vittoria e lo farà in casa contro il Nibbiano&Valtidone che nell’ultimo turno non ha giocato per l’impraticabilità del campo. Big match poi tra Cittadella Vis Modena e Colorno, due squadre che ancora lottano per cercare di mettere in discussione la testa della classifica.

Altro derby modenese poi tra Vignolese e Real Formigine, la prima in cerca di punti salvezza e l’altra col desiderio di confermarsi alle spalle delle prime. Come i verdeblù modenesi anche La Pieve Nonantola sta facendo un campionato da sorpresa e tornerà in casa per affrontare una squadra in difficoltà come l’Anzolavino.

Sfida salvezza poi tra Boretto e Modenese, mentre il fanalino di coda Campagnola dovrà vedersela con l’Agazzanese che cerca di sorprendere qualche passo falso dei diretti concorrenti nelle parti alte della classifica. A caccia di punti salvezza ci sono anche Castellana Fontana e Fidentina che saranno impegnate, rispettivamente, in casa contro una Piccardo Traversetolo che arriva da una sconfitta, e in trasferta in casa dell’Arcetana, squadra che deve cercare di rimanere fuori dalla lotta play out.