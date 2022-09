Eccellenza, Girona A: il programma della quarta giornata

Quarta giornata di campionato per il Girone A di Eccellenza che torna in campo domani con l’anticipo delle 15.00 tra Modenese e Cittadella, un derby che vede i padroni di casa in difficoltà dopo un avvio poco convincente con un solo punto in tre partite e gli ospiti in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Domenica alle 15.30 invece si giocheranno le altre partite: il Colorno, primo insieme al Citta, giocherà in casa contro l’Arcetana, altra squadra in difficoltà; il Borgo San Donnino sarà invece in casa del Boretto che ha conquistato fino ad ora solo due punti e la Virtus Castelfranco ospiterà il Campagnola, squadra ostica che domenica scorsa ha subito però una pesante sconfitta in casa contro i gialloverdi di Parma.

Match tutto da seguire anche tra Nibbiano&Valtidone e Castelvetro, due squadre con grandi ambizioni che sono rimaste però già attardate rispetto alle prime con soli quattro punti a testa. La Fidentina cercherà riscatto dopo una sconfitta ospitando il Real Formigine che domenica scorsa ne ha segnati cinque contro l’Anzolavino.

Quest’ultima sarà invece l’avversaria di una Vignolese che, partita con grandi proclami, si è trovata invece in serie difficoltà ed è ferma a un punto. A cercare di tornare sulla retta via c’è anche la Piccardo Traversetolo che ospiterà una buona Agazzanese, mentre la neopromossa La Pieve Nonantola sarà in casa della retrocessa Sasso Marconi. Infine i piacentini del Castellana Fontana ospiteranno i reggiani del Rolo.