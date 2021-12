Eccellenza, Girone A: la Fidentina all'esame Nibbiano, Felino trasferta a Formigine

In programma domani alle 14,30 tutte le partite del girone A di Eccellenza che chiuderanno il girone di andata, anche se ci saranno alcune partite da recuperare. A riposare sarà l’Arcetana che ha chiuso mercoledì pomeriggio la prima parte di campionato battendo la Piccardo Traversetolo che domani ospiterà il Campagnola per rialzarsi subito e per rimanere attaccata alle prime due. In secondo posizione infatti è risalito il Rolo che andrà in casa dell’Agazzanese dopo aver battuto la capolista Cittadella, domani impegnata con il Salsomaggiore che non ha giocato il match contro il Colorno mercoledì a causa della nevicata che ha interessato il piacentino e il parmense.

I gialloverdi di Parma cercheranno il sorpasso sugli avversari di giornata, ovvero i gialloblù della Modenese che arrivano da una bella vittoria per 4-0 sulla SanMichelese. Quest’ultima cerca punti importanti per la salvezza in casa contro il fanalino di coda Bibbiano San Polo. Impegno difficile per la Fidentina che ospiterà il Nibbiano&Valtidone in piena rimonta: entrambe le squadre sono state ferme per la neve nel giorno dell’Immacolata. Infine il Real Formigine sarà impegnato nel match casalingo contro il Felino: i verdeblù sono a metà classifica, ma a soli quattro punti sulla zona play out, mentre i rossoblù parmensi sono terzultimi con dieci punti perciò entrambe le squadre dovranno puntare al bottino pieno.